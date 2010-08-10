Несколько тысяч поляков потребовали убрать крест в память о Качиньском

В Варшаве в ночь на вторник, 10 августа, прошла массовая акция, участники которой потребовали убрать деревянный крест, установленный в память авиакатастрофы, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает Лента.ру. «Мы живем в светском государстве, и кресту место на церкви, а не перед президентским дворцом», - заявил один из участников демонстрации, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Акция была организована при помощи социальной сети Facebook. Страница этого мероприятия на Facebook привлекла 43 тысячи пользователей. На демонстрацию пришли в основном молодые люди, некоторые из которых были одеты в костюмы персонажей «Звездных войн». Одновременно с акцией противников креста прошел и пикет сторонников его сохранения на площади, участие в котором приняли около 100 человек. Никаких конфликтов между сторонниками и противниками креста зафиксировано не было. Деревянный крест был установлен на одной из площадей в центре Варшавы спустя несколько дней после гибели в авиакатастрофе под Смоленском 96 человек, включая президента Леха Качиньского с супругой. После прихода к власти нового президента Польши Бронислава Коморовского крест с площади было решено убрать. Планировалось, что он будет перемещен в начале августа в находящуюся рядом с площадью церковь. Однако 3 августа, в день когда планировалось перенести крест, на площади перед президентским дворцом прошла массовая демонстрация с требованием оставить памятный знак на старом месте. После акции протеста власти Польши отменили решение о переносе креста.