Віншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим роком

Главред обрав гарні вітання з Різдвом Христовим і новорічними святами.
25 грудня – свято офіційно нове для України: ми лише вдруге відзначаємо католицьке Різдво Христове.
Так само, як и православні, католики у цей день накривають святковий стіл, колядують та ходять до родичів, щоб їх привітати.
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим прозою
Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахШановні друзі! Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо ці традиційно світлі свята зустріти у радісній, доброзичливій, теплій атмосфері. Нехай у ваших домівках панують добробут і злагода. Дякуємо за плідну співпрацю та сподіваємось на її продовження у наступному році. Успіхів, нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій!
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З Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб дух Нового року приніс Вам відчуття казки, а Різдво подарувало віру в чудеса! Зичимо Вам і Вашим рідним миру, щастя і добра!
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З Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними!
Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим партнерам і колегам
Дорогі мої! Свято Нового Року та Різдва Христового дарує ніжне тепло любові і надії. Зігрійте своїм теплом друзів, поділимося надією із тим, хто зневірився. Бажаю добра, щирості і милосердя навколо Вас, любові і щастя Вашій родині! Справедливості і свободи, рідній Україні! А ще – сили і віри, що добро переможе! З Новим Роком та Різдвом Христовим!
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Поздоровляю з Новим Роком! Бажаю 12 місяців здоров'я, 53 тижня щастя, 365 днів блага, 8760 годин удачі, 525600 хвилин успіху і 31536000 секунд кохання!
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Шановні колеги! Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя! Бажаю гарного настрою і любові, нехай у вашому житті панують гармонія та вдача!
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Шановне партнери! З нагоди світлого свята Нового Року та Різдва Христового прийміть найщиріші вітання! Зичимо щастя, радості, любові, гарного настрою, процвітання та плідної співпраці з нами.
Привітання з Новим роком для дітей: вірші
З Новим роком тебе я вітаю.
Все, що краще, тобі я бажаю,
Щоб мрії твої збувались завжди,
Щоб щастя своє ти зумів зберегти.
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Вітаєм з Різдвом, з Новим роком вітаєм!
Бажаєм вам щастя, здоров'я бажаєм!
Хай серце радіє, душа хай співає,
А настрій святковий весь рік не зникає!
***
Хай промені сонця блищать у твоїх зіницях,
Хай світло нічних ліхтарів огортає теплом,
Нехай в цьому році омріяне точно здійсниться,
А дні будуть сповнені ніжністю, світлом й добром.
Привітання з Новим роком Свині
Нехай життя буде сповнене до краю
Достатку, щастя і любові.
І кожен день такий чудовий,
І міцною вам навколо сім’ї.
Діточок зграя і веселощі
При кожному новому прибавленье.
Зберігає ваш домашній вогнище
Свиня східна завжди.
***
Кабанця рік - славна мить
Хай же в ньому вам щастить.
Море сміху я бажаю,
Й з Новим роком вас вітаю!
Всім бажаю довго жити,
Кабанчика приручити,
Сніжок на вулиці хрустить,
Хай вам у всьому пощастить!
***
Хай у вас все буде файно:
Хліб на полі, сало в стайні,
Все усміхнена мармиза,
Нехай вас обійде криза!
Хай біда минає боком
Щастя вам! Із Новим Роком!
***
У Свині сьогодні свято,
Приймай вітання,
Для своїх друзів швидше
Двері навстіж відкривай.
Добротою своєї відома
І наївністю Свиня,
Ніжно, щиро і чесно
Тобі люблять всі друзі.
Ми тобі бажаємо щастя
І душевної чистоти,
Дім нехай буде повною чашею
І здійсняться мрії.
***
Нехай Кабанчик у цей рік
Принесе щастя повний міх!
Скільки снігу за вікном,
Скільки їжі за столом,
Скільки гілок на ялинці,
Скільки грошей у торбинці!
Скільки за столом гостей,
Скільки радісних вістей!
Патріотичні привітання з Різдвом
Коли війною вся країна оповита,
а у домівки стукає Різдво –
я прошу миру в Бога у молитві…
Нехай на вулицях панує лиш добро!
***
Віншуємо вас з Різдвом Христовим. Зичимо вам щастя і многая літ і вашій хатині і вашій родині і всім, хто є в хаті і всій Україні Христос ся Рождає.
***
Вінчую Вас, пане господарю,
Що Христос родився,
Що наш народ український
З-під ярма звільнився.
Не всі в Нього вірять,
Не всі Христа знають,
Не всі наші українці
Рождество справляють.
Ті що в бою, ті що в полі,
Ті що на Сибіру,
Що прийняли хресні муки
За Христову віру.
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Хворий карлик у Кремлі верещить: Я пуп Землі!
Не дам нафти вам і газу, заморожу всіх одразу.
Українці з того пруться: Ні, ти – те, що нижче пупця!
В дупі бачили Газпром! Всіх вітаємо з Різдвом!
Віншування на Різдво 2018
Віншую Вас із тими святами, щоб лежали догори п'ятами. Віншую Вас із тим Різдвом, щоб лежали догори животом.
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Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
своїми оченятами весь світ обнімає
і Вашу родину, і Вашу хатину, і всю Україну,
Христос ся Рождає!
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Віншую вас цим Різдвом та Новим роком! Здоровенькі будьмо та себе не гудьмо!
Християнські привітання з Різдвом Христовим прозою
Вітаю з Різдвом Христовим! У цей світлий празник бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!
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З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю і благополучіям. Бажаю вам миру, добра, любові, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід і негараздів!
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Вітаю вас зі світлим і радісним святом Різдва Христового. Нехай у вашій душі назавжди оселяться щастя, мир і доброта. Нехай ваш дім буде сповнений любові, а близькі і рідні завжди будуть поруч. Бажаю, щоб кожен день був багатий на Боже благословення, і ваше серце ні в чому не потребувало.
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Від усієї душі вітаю з цим світлим святом! Нехай у домі панує мир, любов і розуміння, а будь-які негоди обходять стороною! Бажаю добра і процвітання!