Віншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим роком

25 грудня – свято офіційно нове для України: ми лише вдруге відзначаємо католицьке Різдво Христове.

Так само, як и православні, католики у цей день накривають святковий стіл, колядують та ходять до родичів, щоб їх привітати.

Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим прозою

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахШановні друзі! Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Бажаємо ці традиційно світлі свята зустріти у радісній, доброзичливій, теплій атмосфері. Нехай у ваших домівках панують добробут і злагода. Дякуємо за плідну співпрацю та сподіваємось на її продовження у наступному році. Успіхів, нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій!

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З Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб дух Нового року приніс Вам відчуття казки, а Різдво подарувало віру в чудеса! Зичимо Вам і Вашим рідним миру, щастя і добра!

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З Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай цей рік принесе нам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними!

Привітання з Новим роком та Різдвом Христовим партнерам і колегам

Дорогі мої! Свято Нового Року та Різдва Христового дарує ніжне тепло любові і надії. Зігрійте своїм теплом друзів, поділимося надією із тим, хто зневірився. Бажаю добра, щирості і милосердя навколо Вас, любові і щастя Вашій родині! Справедливості і свободи, рідній Україні! А ще – сили і віри, що добро переможе! З Новим Роком та Різдвом Христовим!

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Поздоровляю з Новим Роком! Бажаю 12 місяців здоров'я, 53 тижня щастя, 365 днів блага, 8760 годин удачі, 525600 хвилин успіху і 31536000 секунд кохання!

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Шановні колеги! Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя! Бажаю гарного настрою і любові, нехай у вашому житті панують гармонія та вдача!

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Шановне партнери! З нагоди світлого свята Нового Року та Різдва Христового прийміть найщиріші вітання! Зичимо щастя, радості, любові, гарного настрою, процвітання та плідної співпраці з нами.

Привітання з Новим роком для дітей: вірші

З Новим роком тебе я вітаю.

Все, що краще, тобі я бажаю,

Щоб мрії твої збувались завжди,

Щоб щастя своє ти зумів зберегти.

***

Вітаєм з Різдвом, з Новим роком вітаєм!

Бажаєм вам щастя, здоров'я бажаєм!

Хай серце радіє, душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає!

***

Хай промені сонця блищать у твоїх зіницях,

Хай світло нічних ліхтарів огортає теплом,

Нехай в цьому році омріяне точно здійсниться,

А дні будуть сповнені ніжністю, світлом й добром.

Привітання з Новим роком Свині

Нехай життя буде сповнене до краю

Достатку, щастя і любові.

І кожен день такий чудовий,

І міцною вам навколо сім’ї.

Діточок зграя і веселощі

При кожному новому прибавленье.

Зберігає ваш домашній вогнище

Свиня східна завжди.

***

Кабанця рік - славна мить

Хай же в ньому вам щастить.

Море сміху я бажаю,

Й з Новим роком вас вітаю!

Всім бажаю довго жити,

Кабанчика приручити,

Сніжок на вулиці хрустить,

Хай вам у всьому пощастить!

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! Із Новим Роком!

***

У Свині сьогодні свято,

Приймай вітання,

Для своїх друзів швидше

Двері навстіж відкривай.

Добротою своєї відома

І наївністю Свиня,

Ніжно, щиро і чесно

Тобі люблять всі друзі.

Ми тобі бажаємо щастя

І душевної чистоти,

Дім нехай буде повною чашею

І здійсняться мрії.

***

Нехай Кабанчик у цей рік

Принесе щастя повний міх!

Скільки снігу за вікном,

Скільки їжі за столом,

Скільки гілок на ялинці,

Скільки грошей у торбинці!

Скільки за столом гостей,

Скільки радісних вістей!

Патріотичні привітання з Різдвом

Коли війною вся країна оповита,

а у домівки стукає Різдво –

я прошу миру в Бога у молитві…

Нехай на вулицях панує лиш добро!

***

Віншуємо вас з Різдвом Христовим. Зичимо вам щастя і многая літ і вашій хатині і вашій родині і всім, хто є в хаті і всій Україні Христос ся Рождає.

***

Вінчую Вас, пане господарю,

Що Христос родився,

Що наш народ український

З-під ярма звільнився.

Не всі в Нього вірять,

Не всі Христа знають,

Не всі наші українці

Рождество справляють.

Ті що в бою, ті що в полі,

Ті що на Сибіру,

Що прийняли хресні муки

За Христову віру.

***

Хворий карлик у Кремлі верещить: Я пуп Землі!

Не дам нафти вам і газу, заморожу всіх одразу.

Українці з того пруться: Ні, ти – те, що нижче пупця!

В дупі бачили Газпром! Всіх вітаємо з Різдвом!

Віншування на Різдво 2018

Віншую Вас із тими святами, щоб лежали догори п'ятами. Віншую Вас із тим Різдвом, щоб лежали догори животом.

***

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

своїми оченятами весь світ обнімає

і Вашу родину, і Вашу хатину, і всю Україну,

Христос ся Рождає!

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Віншую вас цим Різдвом та Новим роком! Здоровенькі будьмо та себе не гудьмо!

Християнські привітання з Різдвом Христовим прозою

Вітаю з Різдвом Христовим! У цей світлий празник бажаю миру і добра, любові та щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров’я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх негараздів, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!

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З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю і благополучіям. Бажаю вам миру, добра, любові, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід і негараздів!

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Вітаю вас зі світлим і радісним святом Різдва Христового. Нехай у вашій душі назавжди оселяться щастя, мир і доброта. Нехай ваш дім буде сповнений любові, а близькі і рідні завжди будуть поруч. Бажаю, щоб кожен день був багатий на Боже благословення, і ваше серце ні в чому не потребувало.

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Від усієї душі вітаю з цим світлим святом! Нехай у домі панує мир, любов і розуміння, а будь-які негоди обходять стороною! Бажаю добра і процвітання!