В Австрии фермерши бесстыже "сверкнули" прелестями для эротического календаря: опубликованы снимки

В Австрии вышел в очередной выпуск календаря "Jungbauernkalender" - с фотографиями молодых красоток, работающих в фермерском хозяйстве.

Снимки для календаря сделал известный фотограф Кристиан Майслингер (Зальцбург). Фотосессии он проводил в Верхней Австрии, Тироле и Вене.

По его словам, главный критерий отбора девушек для участия в проектах - опять работы в сельском хозяйстве и в модельном бизнесе.

Напомним, ранее в Сети появились эротические календари с австралийскими фермершами, а позже - с их немецкими девушками-коллегами.