Эксперты рассказали, с помощью чего женщины могут легко соблазнять мужчин

Женщина. Иллюстративное фото / "Пижонки"

Западные эксперты перечень неожиданных факторов, которые возбуждают мужчин в девушках.

Такое сообщение было опубликовано в специализированных СМИ. По мнению специалистов, многие дамы зря стараются выглядеть "на все сто процентов", не позволяя себя появляться перед мужчинами без сильного макияжа. Много представителей "сильного пола" ценят естественную красоту.

Кроме того, много мужчин обожают любоваться и ласкать небольшой животик дам - с намеком на будущее потомство. Также, несмотря на то, что глянцевые журналы изо всех сил прививают "худощавые стандарты красоты", дамская фигура типа "гитара" является для мужчин желанной - как бы сигнал к зачатию.

Читайте такжеУченые выяснили, в каком возрасте женщинам перестает нравиться сексДалее, девушкам/женщинам не стоит стесняться небольших грудей- для "сильного пола" они прежде всего доказательство молодости и здоровья. "Заводит" мужчин и тот вариант, когда дамы красивому,но неудобному кружевному нижнему белью предпочитают простое, но комфортное.

Напомним, ранее ученые рассказали, в чем женщины превосходят мужчин.