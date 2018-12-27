В Сети опубликовали подборку невероятных фактов о сексе

Пара. Секс. Иллюстративное фото / Mid-Day

Несмотря на то, что сотни тысяч ученых делают все возможное, чтобы разоблачить все мифы и предрассудки, сложившиеся вокруг секса, интимная сфера жизни людей по-прежнему окутана завесой тайны.

Такое сообщение опубликовали журналисты портала Greatlove и обнародовали несколько малоизвестных фактов о сексе.

Факт №1. В среднем за жизнь организм каждого мужчины способен выработать около 15 литров спермы. Хотя по-прежнему существует не так много дам, любящий дегустировать такой напиток.

Факт №2. У представителей "сильного пола", постоянно участвующих в интимных игрищах, гораздо быстрее растет борода. Поэтому дамам, к которым партнеры/супруги внезапно в сексуальном плане охладели, но быстро при этом отрастили бороду, стоит точно призадуматься.

Читайте такжеЭксперты выяснили, сколько времени могут потратить времени на секс пары с детьмиФакт №3. Сексуальное лето. Как гласит статистика, собранная производителями презервативов и аптекарями, больше всего презервативов покупают в июле и августе (в среднем 54% годовых продаж). Поскольку вряд ли кондомы раскупаются в качестве замены для воздушных шариков, то, выходит, что именно летом у людей наступает пик сексуальной жизни.

Факт №4. Тембр голоса. Такой фактор очень сильно влияет на партнеров обоих полов. И если мужчинам порой трудно взять и подпустить сексуальных обертонов в голос, то дамы чаще всего с такой задачей справляются с блеском.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в сети опубликовали топ-5 фактов о сексе, которые должен каждый мужчина.