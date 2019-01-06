Стали известны самые нелепые и неадекватные причины отказа женщин от секса

Пара. Иллюстративное фото / Body-zone

Британские медики и социологи закончили длительный проект, в ходе которого они пытались найти причины того, почему девушки/женщины отказываются от интима.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным исследователей, прежде всего дамы, не желающие секса, отговариваются затянувшимися месячными. Далее, отдельные представительницы "слабого пола" утверждают, что у них внезапно "заросла" девственная плева и нужно срочно идти к врачу.

Читайте такжеВ Сети опубликовали подборку невероятных фактов о сексеНекоторые дамы отговариваются внезапными расстройствами желудочно-кишечного тракта либо предстоящим посещением гинеколога. Реже всего женщины пытаются "отбояриться от секса" - якобы скорым визитом родителей, засыпанием с имитацией храпа, некомфортной температурой в комнате, а также усталостью после посещения спортивного зала.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, какая связь между отказом от секса и вымиранием человечества.