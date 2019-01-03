Природа и эротика: в Сеть выложили подборку снимков обнаженных моделей на фоне пейжазей

Девушки позировали без одежды в различных уголках планеты Земля
Известный западный фотограф Неринга Рекашюте поделилась с общественностью снимками обнаженных моделей, сделанными для проекта "Нимфы".
Такое сообщение опубликовал специализированный портал Cameralabs. По словам Рекашюте, своим очередным эротическим проектом она хотела показать силу и первобытную красоту, свойственную дамам.
Модели позировали без одежды на фоне впечатляющих пейзажей природы, подобранных Рекашюте в различных уголках Земли.
Напомним, в Сеть выложили подборку плавающих обнаженных моделей.