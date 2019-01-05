Врачи рассказали, какие самые необычные и дикие травмы во время секса получают люди

Секс-травмы. Иллюстративное фото / Здоровье Mail.Ru

Канадские медики составили и опубликовали список самых странных травм, которые люди получают, занимаясь сексом.

По словам врачей, самой необычной травмой оказалось раздражение слизистой оболочки вагины, вызванное использованием конфет-"шипучек" во время полового акта. Далее идет травма ануса, полученная в результате попытки запихать туда картофелину. Довольно часто к травмам приводит простая неосторожность когда кто-то, к примеру, съел остро приперченную пищу, а затем нанес ожог партнеру/партнерше на половые органы.

Кроме того, в последнее время очень часто фиксируются порезы ортодонтическими скобами (брекетами) во время орального секса.

Напомним, ранее в Сети появился топ-10 самых необычных мест для занятий сексом.