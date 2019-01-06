Суровое баловство: жена во время секс-игр запихала мужу в анус освежитель воздуха

В США 40-летнему мужчине хирурги и проктологи сделали экстренную операцию - после того, как баллон освежителя воздуха застрял в его анусе.

Такое сообщение опубликовали западные СМИ. По данным журналистов, супруга мужчины засунул вышеуказанный предмет ему в задний проход - якобы для более ярких ощущений во время занятия сексом. Однако в анусе у мужчины баллон безнадежно застрял. Медикам понадобилось провести операцию, продлившуюся около двух часов - чтобы достать инородный предмет из заднего прохода. По словам проктологов, сейчас состояние мужчины стабильно и он восстанавливается после инцидента.

Напомним, ранее в Италии мужчина засунул себе в задний проход 60-сантиметровый искусственный пенис.