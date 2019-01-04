Подводный соблазн: в Сеть выложили подборку плавающих в бассейне голых красавиц

Известный американский фотограф Дианна Темплтон опубликовала книгу-альбом "Бассейн" - результат своего многолетнего одноименного эротического проекта, снятого на Polaroid, цветную и черно-белую пленку.

С 2010-го она снимала своих друзей и знакомых в бассейне собственного дома, расположенного в штате Калифорния, сообщает специализированный портал Камералабс.

По словам Темплтон (прославившейся как уличный фотограф), работая над проектом "Бассейн", она специально как можно дальше отошла от привычного жанра - чтобы представить экспрессивный и интимный взгляд на человеческое тело под водой.

Напомним, ранее голые красотки засветили свои попы и груди для фотографа британских королей.