Изысканная эротика: в Сеть выложили откровенные фото красоток-моделей

4 января 2019, 18:20

Автор проекта Илона Шевчишина - известный мастер жанра эротической съемки.

  • Красотки в объективе Илона Шевчишина
  • Красотки в объективе Илона Шевчишина
  • Красотки в объективе Илона Шевчишина
  • Красотки в объективе Илона Шевчишина
  • Красотки в объективе Илона Шевчишина
  • Красотки в объективе Илона Шевчишина
  • Красотки в объективе Илона Шевчишина

Фотограф из столицы Украины Илона Шевчишина прославилась как специалист по съемке в жанре фэшн-, портретной и эротической съемки. 

Ухоженные прелести моделей  - слегка прикрытые одеждой или вовсе обнаженные, отлично согласуются с ее стилем работы, сообщает специализированный портал Камералабс. 

Как утверждают эксперты, работы Шевчишиной всегда изысканны и хорошо передают настроение моделей. Сама фотограф утверждает, что ищет вдохновение в путешествиях и рисовании. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская эротическая модель полностью обнажилась.

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