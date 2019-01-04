Изысканная эротика: в Сеть выложили откровенные фото красоток-моделей

Фотограф из столицы Украины Илона Шевчишина прославилась как специалист по съемке в жанре фэшн-, портретной и эротической съемки.

Ухоженные прелести моделей - слегка прикрытые одеждой или вовсе обнаженные, отлично согласуются с ее стилем работы, сообщает специализированный портал Камералабс.

Как утверждают эксперты, работы Шевчишиной всегда изысканны и хорошо передают настроение моделей. Сама фотограф утверждает, что ищет вдохновение в путешествиях и рисовании.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская эротическая модель полностью обнажилась.