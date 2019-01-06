Россиянка и немец занялись сексом в центре Риги: опубликовано видео

Латвийская полиция задержала гражданку РФ и гражданина Германии, занимавшихся сексом прямо в центре столицы - городе Рига.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Mixnews. По данным журналистов, сношающуюся парочку заметили с помощью камер видеонаблюдения на улице Калькю. Сразу же на место секс-инцидента выехал ближайший патруль, который благополучно и задержал нарушителей общественного порядка.

Уже в участке задержанные рассказали, что решили заняться сексом в общественном месте ради экстремальных ощущений.

"Мы с другом два месяца переписывались и только сейчас встретились. Понимаете, мы не ненормальные. На самом деле просто так получилось. У нас просто романтика и все", — заявила россиянка.

Теперь незадачливые любовники-туристы обязаны будуь заплатить по 200 евро штрафа каждый.

Напомним, ранее фотограф устроил вечер секса на вершине пирамиды Хеопса. Незадолго до этого пара занялась сексом в салоне летящего в Мексику самолета.