В Сети опубликовали топ-5 мифов насчет мужчин и их секса

Секс. Иллюстративное фото / Delfi

Представителей сильного пола и их отношение к интимным забавам окружает громадное количество мифов.

Самые стойкие предубеждения и стереотипы выглядят следующим образом.

Миф №1. Мужчины постоянно хотят сношений. На самом деле "сильный пол" регулярно подвластен стрессам, усталости и напряжению. Это в итоге и заставляет их часто отказываться от полового акта.

Миф №2. Мужчины никогда не изображают оргазм. В действительности же только 47% из них способны достичь мощного удовольствия от вагинального секса (без предварительный ласк или орального секса). Самые ловкие обычно притворяются, что эякулировали в кондом.

Читайте такжеУченые развенчали популярный миф об оральном сексеМиф №3. Оргазм мужчины всегда сопровождается струями спермы. В последнее время достаточно распространено мнение, которое называется "сухой" оргазм. По ощущениям это практически то же самое, что и обычная "кончина". Однако оно сопровождается минимальным семяизвержением.

Миф №4. Предварительные ласки - точно не для мужчин. Это верно лишь с чисто физической точки зрения. Но если брать эмоциональную сторону секса, то мужчина сперва доведет партнершу до пика наслаждения любым удобным способом.

Миф №5. Мужчинам нужны партнерши со стройными и красивыми телами. Много представителей "сильного поля" обожают как сильно худощавых девушек, так и "пышек", словно бы сошедших с картин Рембрандта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые развенчали самые популярные мифы о сексе, а также опровергли стереотипы насчет поведения женщин во время интима.