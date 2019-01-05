В Сеть "залили" подборку откровенных фото томных и голых красавиц-моделей

Во всемирной сети опубликовали очередную подборку эротических фотоснимков, сделанных итальяно-американским фотографом Гвидо Арджентини.

Он родился в 1966 году в овеянном легендами городе Флоренция. Причем сперва Арджентини хотел стать врачом, почему после окончания школы три года изучал медицину в университете, сообщает специализированный портал Камералабс.

Однако затем решил посвятить себя искусству фотографии. В 24 года года Арджентини перебрался в Лос-Анджелес и постепенно стал очень известен как фешн и ню-фотограф. Впоследствии его снимки публиковались во множестве изданий, в том числе в FHM, Playboy, Men's Health, Photo Magazine. Арджентини также известен своими фотокнигами ("Серебро", "Отражения", "Приватные номера" и другими), ставшими бестселлерами среди фотографов и эстетов по всему миру.

Напомним, ранее в Сеть выложили подборку снимков обнаженных моделей на фоне пейзажей.