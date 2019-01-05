Красота и нега: в Сеть "залили" упоительные фото голых шалуний-моделей

В интернете появилась подборка ню-снимков, сделанных Алисой Вернер - фотографом из Санкт-Петербурга.

Как сообщается на специализированном портале Камералабс, девушка явно вдохновляется красотой своих моделей и много работает на уничтожение границ между эротической, фешн- и портретной фотосъемкой.

"Я создаю фотосессии в различных жанрах... но мой самый любимый жанр, конечно же, эротика! Меня бесконечно вдохновляет красота женского тела, и я стараюсь фотографировать эту красоту во всех ее формах: элегантность, нежность, страсть, чулки, фетиш, каблуки, женственность, любовь, пахучесть, чувственность, воздушность, весна и солнце, что есть в женщинах и вокруг них", - говорит Вернер о своем творчестве.

Напомним, ранее в Австрии фермерши бесстыже сверкнули прелестями для эротического календаря.