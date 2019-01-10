В журнале опубликовали статью по совращению пьяных студенток - и пожалели об этом

Японка. Иллюстративное фото / DHgate

Японская девушка / DHgate

Журналистам японского еженедельника Spa! пришлось извиняться за публикацию, в которой рассказывалось о том, как склонить молодую женщину к сексу и определить "на глаз" ее доступность

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание The Independent. материал вызвал негативный отклик у тысяч читателей. Согласно обнародованным данным, в издании опубликовали интервью с сотрудником сайта знакомств Кейджи Исогими.

Читайте также"Давала выпить и наркотики": монахиню обвинили в совращении девочки-подросткаТот давал мужчинам подробные инструкции по поводу того, как совратить женщину на алкогольной вечеринке и назвал топ-5 японских учебных заведений, в которых учатся самые легкосклоняемые к сексу студентки.

Волну недовольства запустила студентка Казуна Ямамото. Она потребовала удалить статью, извиниться перед японками и пообещать впредь никогда сексуально не объективировать женщин в своих статьях. Ее инициативу поддержали тысячи жителей Японии.

Представителю редакции Spa! Такаши Инукай пришлось приносить извинения от лица редакции и уточнил, что материал был основан на личном опыте Исогими.

Напомним, ранее эксперты рассказали с помощью чего женщины могут легко соблазнять мужчин.