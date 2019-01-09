В Сеть "залили" подборку стильной черно-белой эротики: опубликованы фото 18+

Катаржина Жешовска, известный польский фотограф, прославилась работами в жаре черно-белой эротики.

Эксперты утверждают, что работы Жешовски отличаются исключительной чувственностью и художественным стилем, сообщается на специализированном портале Камералабс.

Ее снимки публиковались во многих авторитетных и популярных изданиях − Playboy, Penthouse, FotoKurier, Foto, Claudia, Wrozka, Weranda, Viva, MoveOut, Tina и многих других. В целом же, обнаженная натура в черно-белых фотографиях Жешовски четко выделена игрой света/тени и некими невесомыми эмоциями.

Напомним, ранее модели показали груди и попы для съемок в известном глянце.