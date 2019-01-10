Изгибы поп и аппетитность грудей: в Сети опубликовали подборку монохромной эротики

Известный фотограф Эллен фон Унверт давно, успешно и плодотворно работает в жанре эротической фотографии.

Подавляющее большинство ее работ исполнено с элегантной провокацией, откровенным эротизмом и сексуальностью, сообщает специализированный портал Камералабс.

Снимки фон Унверт публиковались в авторитетных изданиях − Vogue,Vanity Fair, Interview, The Face, Arena, Twill, L'Uomo Vogue и I-D. Кроме того, она опубликовала несколько фотокниг и отсняла множество короткометражных фильмов для модных дизайнеров и клипов для поп-исполнителей. Также фон Унверт делала рекламные ролики для популярных мировых брендов - Revlon, Clinique и Equinox.

Напомним, ранее в Сеть "залили" подборку стильной черно-белой эротики.