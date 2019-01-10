Кавайная обнаженка: В интернет "залили" серию психоделической японской эротики - фото 18+

Фотограф и преподаватель Эйко Хосоэ (настоящее имя – Тосиро Хосоэ) – заслуженный мастер и классик японской эротической съемки.

За свою многолетнюю карьеру (первая выставка Хосоэ прошла еще в 1956-м), он успел себя проявить во многих жанрах. Но предпочтение отдавал странновато-изломанной черно-белой эротике, сообщает специализированный портал Камералабс.

Сам Хосоэ в интервью не раз заявлял, что в своих работах использует философский подход к делу. "Для меня фотография может быть одновременно и записью, и зеркалом, и окном для самовыражения. Принято считать, что фотокамера не способна отобразить то, что скрыто от глаз. И всё же фотограф, который хорошо владеет фотоаппаратом, может показать даже то, что лежит вне видимости, в его памяти", − заявлял он.

Напомним, ранее в Сеть залили подборку откровенных фото томных и голых красавиц-моделей.