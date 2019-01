Соблазн в стиле "нуар": в Сеть "залили" подборку стильных эротических фото

В интернете опубликовали свежую подборку эротических фотографий авторства Рене Джейкобс.

Ее работам регулярно отдают высшие награды на конкурсах художественной и ню-фотографии, опубликовал специализированный портал Камералабс.

"Поскольку я работала юристом, красоты в моей жизни было не так много. Я начала фотографировать женскую обнаженную натуру и поняла, что для меня нет ничего красивее и жизнелюбивее после пятнадцатилетия конфликтов и агонии. Это был отличный способ вернуть красоту в мою жизнь", – говорит фотограф.

Кроме того, Джейкобс как внештатный фотограф трудилась в известных изданиях, в том числе в The New York Times и The Philadelphia Inquirer.

Напомним, ранее в интернет залили серию снимков психоделической японской эротики.