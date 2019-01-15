Изврат и соблазн: Фотограф показал эротические съемки моделей в изысканных позах

Девушки просто-таки лучатся страстной негой и лукавой сексуальностью.
В Сети опубликовали очередную подборку эротических снимков известного фотографа – Джонатана Ледера.
"Я не люблю всех этих слишком идеальных девиц. Мне нравятся девушки с характером, у которых есть внутри что-то настоящее", – цитирует мастера специализированный портал Камералабс.
Кроме того, Ледер недолюбливает цифровую фотографию и снимает обнаженных и полуобнаженных моделей на пленку и на Polaroid. Также он предпочитает обходиться без искусственного освещения, и, кроме эротической, работает в жанре модной и файн-арт фотографий.
Напомним, ранее в Сеть выложили откровенные фото красоток-моделей.