"Танец эротических мыслей": В Сеть "залили" серию вычурных фото обнаженных моделей

В интернете опубликовали очередную серию работ в жанре ню-фотографии − авторства Игоря Амельковича.

Фотограф-самоучка из российского города Челябинск утверждает, что всегда стремится показать людям сущность женской красоты, сообщает портал Камералабс. Амелькович предпочитает снимать на черно-белую пленку, используя фотокамеру Hasselblad 503CW и три объектива Carl Zeiss − Planar 80/2,8, Sonnar 150/4 и Distagon 50/4.

Кроме того, работы челябинца завоевали награды в отечественных и престижных международных конкурсах, в том числе и две золотые медали на престижном конкурсе "Hasselblad Austrian Super Circuit" (Австрия).

Напомним, ранее в Сеть залили подборку стильных эротических фото