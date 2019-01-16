"Обнаженка с лукавинкой": в Сети опубликовали серию черно-белых эротических фото

В Сети опубликовали подборку изысканных черно-белых снимков, сделанных фотографом Анатолием Степановым из Тюмени (Россия).

В среде любителей фотографии он известен под псевдонимом Mørkt, сообщает специализированный портал Камералабс.

Снимает Степанов исключительно на аналоговую технику среднего и крупного формата, используя черно-белую пленку. Причем своих моделей-красавец он снимает не только в студии, но и регулярно выводя на улицы городов либо вовсе – на лоне природы.

Напомним, ранее в Сеть залили серию вычурных фото в формате "танец эротических мыслей".