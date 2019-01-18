"Голый мужчина и бананы": в Киеве в супермаркете произошло ЧП, опубликовано фото

В киевском супермаркете голый мужчина бегал у прилавка с бананами, сообщил журналист / depo.ua

В Киеве в одном из супермаркетов случилось чрезвычайное происшествие — обнаженный мужчина бегал возле прилавка с бананами.

Голый мужчина находился в маркете на Шулявке, написал журналист, руководитель dtp.kiev.ua Влад Антонов в Facebook.

По его данным, эксгибиционист скрылся с маркета до прибытия сотрудников полиции.

"…в магазине… в отделе с консервами нарисовался обнаженный мужчина. Несчастный бегал возле прилавка с бананами, не проявлял признаков какого-либо душевного расстройства…", — отметил журналист.

В киевском супермаркете голый мужчина бегал у прилавка с бананами, сообщил журналист / facebook.com/vlad.dtp

Напомним, в начале июля 2018 года в Дарницком районе Киева — на Позняках — по улице разгуливал абсолютно голый мужчина — переходил дорогу в неположенном месте, а также валялся на земле, его засняли на видео.