Эротика в полумраке: в Сеть "выложили" серию классических фото с обнаженными моделями

В Сети опубликовали очередную ретроспективную подборку работ известного ню-фотографа Ференц Берко.

За долгую жизнь и карьеру, ему пришлось попутешествовать едва ли не по всему миру - от Германии через Индию в США, сообщает специализированный портал "Камералабс".

Свои самые известные эротические фото Берко сделал еще в конца 1940-х, но они и по сей день известны и периодически переиздаются в альбомах. время над ними не властно. Чаще всего моделью ему служила супруга, Митра. С ней Берко изучал игру света и тени, часто используя полупрозрачные ткани и узорчатые обои в качестве фона для съемки.

Напомним, ранее в Сети опубликовали подборку монохромной эротики.