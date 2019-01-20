"Обнаженка с лукавинкой": фотограф показал груди и попы моделей в необычных ракурсах

20 января 2019, 18:13

Что ни говори - а ленца голых и полуголых моделей отлично сочетается с эротикой.

  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий
  • Эротика из Днепра Давид Дубницкий

В Сети опубликовали новую подборку работ Давида Дубницкого – широко известного своими эротическими снимками фотографа из города Днепр.

Дубницкий хорошо известен и как пейзажист, и как портретист, но все же наибольшую популярность обрели его ню-работы. Как сообщает специализированный портал "Камералабс", в его работах хорошо виден чувственный взгляд на женскую красоту и наготу. Притом, что все фотосессии Дубницкого - чисто постановочные, в его снимках всегда отлично отображено природное очарование моделей.

Напомним, ранее в Сеть "залили" серию вычурных фото обнаженных моделей.

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