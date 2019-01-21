"Дай обниму!": самые яркие и нежные поздравления на День объятий 2019 и в чем польза обнимашек

21 января 2019, 00:36

Главред собрал только лучшие открытки и поздравления к Всемирному дню объятий.

  • День объятий – картинки Фото из открытых источников
  • День объятий – картинки Фото из открытых источников
  • День объятий – картинки Фото из открытых источников
  • День объятий – картинки Фото из открытых источников
  • День объятий – картинки Фото из открытых источников
  • День объятий – картинки Фото из открытых источников
  • День объятий – картинки Фото из открытых источников
  • День объятий – картинки Фото из открытых источников
  • День объятий – картинки Фото из открытых источников
  • День объятий – картинки Фото из открытых источников

День объятий традиционно отмечается дважды – 21 января 2019 и затем 4 декабря.

Считается, что движение обнимашек зародилось в 1970-х годах в Австралии – и с тех пор с каждым годом набирает все большую популярность.

Это не только очень добрый, но весьма полезный для здоровья праздник. Ведь, как установили врачи, объятия (причем не только с человеком, но также с животными или просто игрушкой):

  • нормализуют артериальное давление, так как от прикосновений активизируются тельца Пачини (так называют рецепторы давления), которые посылают сигнал блуждающему нерву;
  • улучшают самочувствие благодаря выработке окситоцина;
  • предупреждают сердечные заболевания, так как прикосновение к другому человеку снижает стресс;
  • помогают в борьбе с фобиями;
  • влияют на интеллект: чтобы ребенок вырос умным, обнимать его нужно не менее 7 раз в день.

Даже взрослому человеку необходимо минимум 4 объятия в день, причем чем он старше – тем больше обнимашек ему предписано для нормализации душевного и физического самочувствия.

День объятий: поздравления

2 смс - 120 символов:

Желаю чаще обниматься,

Дарить любовь и целоваться,

Пусть половинка, друг, приятель

Сегодня ближе станут. С Днем объятий!

***

3 смс - 180 символов:

С Днем объятий поздравляю!

Срочно близких обними.

В этот праздник я желаю

Счастья, радости, любви!

Пусть объятия простые

Дарят веру в доброту,

Настроенья озорные

И реальную мечту!

***

4 смс - 217 символов:

Поздравляю с Днем объятий и крепко обнимаю. Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, желаю всем сердцем любить, желаю никогда не прятать своих чувств и эмоций, желаю нежных объятий и искренних улыбок.

***

3 смс - 198 символов:

Прикоснись ко мне рукою,

С сердцем чистым обними,

В день объятий пусть рекою

Льются чувства и мечты,

Пусть все страсти разгорятся

С новой силой. А еще

Пусть добром глаза искрятся

И все будет хорошо!

***

4 смс - 222 символа:

Поздравляю всех с днем объятий! Излучайте радость, дарите позитив и улыбки. Обнимайтесь почаще и заряжайте всех скептиков хорошим настроением. Объятия сближают, раскрашиваю серые будни и вносят в жизнь радостные мгновения.

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