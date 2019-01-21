"Дай обниму!": самые яркие и нежные поздравления на День объятий 2019 и в чем польза обнимашек

Главред собрал только лучшие открытки и поздравления к Всемирному дню объятий.
День объятий традиционно отмечается дважды – 21 января 2019 и затем 4 декабря.
Считается, что движение обнимашек зародилось в 1970-х годах в Австралии – и с тех пор с каждым годом набирает все большую популярность.
Это не только очень добрый, но весьма полезный для здоровья праздник. Ведь, как установили врачи, объятия (причем не только с человеком, но также с животными или просто игрушкой):
- нормализуют артериальное давление, так как от прикосновений активизируются тельца Пачини (так называют рецепторы давления), которые посылают сигнал блуждающему нерву;
- улучшают самочувствие благодаря выработке окситоцина;
- предупреждают сердечные заболевания, так как прикосновение к другому человеку снижает стресс;
- помогают в борьбе с фобиями;
- влияют на интеллект: чтобы ребенок вырос умным, обнимать его нужно не менее 7 раз в день.
Даже взрослому человеку необходимо минимум 4 объятия в день, причем чем он старше – тем больше обнимашек ему предписано для нормализации душевного и физического самочувствия.
День объятий: поздравления
2 смс - 120 символов:
Желаю чаще обниматься,
Дарить любовь и целоваться,
Пусть половинка, друг, приятель
Сегодня ближе станут. С Днем объятий!
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3 смс - 180 символов:
С Днем объятий поздравляю!
Срочно близких обними.
В этот праздник я желаю
Счастья, радости, любви!
Пусть объятия простые
Дарят веру в доброту,
Настроенья озорные
И реальную мечту!
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4 смс - 217 символов:
Поздравляю с Днем объятий и крепко обнимаю. Желаю всегда чувствовать себя нужным и любимым человеком, желаю всем сердцем любить, желаю никогда не прятать своих чувств и эмоций, желаю нежных объятий и искренних улыбок.
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3 смс - 198 символов:
Прикоснись ко мне рукою,
С сердцем чистым обними,
В день объятий пусть рекою
Льются чувства и мечты,
Пусть все страсти разгорятся
С новой силой. А еще
Пусть добром глаза искрятся
И все будет хорошо!
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4 смс - 222 символа:
Поздравляю всех с днем объятий! Излучайте радость, дарите позитив и улыбки. Обнимайтесь почаще и заряжайте всех скептиков хорошим настроением. Объятия сближают, раскрашиваю серые будни и вносят в жизнь радостные мгновения.