Буйство телесных форм: в Сети опубликовали подборку немецкой черно-белой эротики

В Сети выложили новую подборку эротических снимков, сделанных известным немецким фотографом Джо Швабом.

Шваб, который в 2019-м будет праздновать юбилей – 50 лет, получил образование в Государственной академии фотографии в Мюнхене, сообщает специализированный портал "Камералабс".

Основное направление в творчестве фотографа – съемка черно-белой эротики и уличных фотографий.

Интересно, что девушек классической "модельной" внешности Шваб практически не снимает, а напротив, фотографирует дам самых разных телесных форм.

Напомним, ранее в Сеть залили серию вычурных фото обнаженных моделей.