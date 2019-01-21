"Эротика и угол ротика": фотограф запечатлел обнаженных моделей в вычурных позах

В Сети опубликовали новую подборку работ Клейтона Джеймса Кьюбитта – американский фотограф, режиссер и писатель, постоянно проживающий в легендарном нью-йоркском районе Бруклин.

Кьюбитт известен своими красочными и продуманными художественными, портретными, ню- и модными снимками, сообщает специализированный портал "Камералабс".

Эксперты и критики описывают его как одного из фотографов новой породы, которые никогда не разграничивают в своих работах мир моды, искусства и порно.

Напомним, ранее в Сеть выложили серию классических фото с обнаженными моделями.