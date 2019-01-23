Соратница Трампа предложила обложить любителей порно налогом

Налог на порно / New York Post

Член Сената - верхней палаты парламента США - от штата Аризона, "республиканка" Гейл Гриффин предложила устанавливать специальную программу на новые смартфоны - блокирующую любой порноконтент.

Такой законопроект был опубликован на официальном интернет-портале законодательной власти Аризоны. Гриффин предлагает брать 20 долларов за разблокировку смартфона с каждого любящего "клубничку" американца. Большую часть денег, полученных таким образом, сенатор предложила направлять на финансирование возведения стены на границы с Мексикой - проекта, активно продвигаемого ее однопартийцем - президентом США Дональдом Трампом. Меньшую же часть Гриффин хочет тратить на защиту психологического и физического здоровья американцев.

Напомним, ранее в США пожарные снимали порно прямо на работе. Кроме того, американский журналист насиловал женщин на кастинге в ХХХ-фильмах.