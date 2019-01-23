Вечерняя эротика: Фотограф "отщелкал" голых девушек в гламурных обстоятельствах

Фотограф родом из Украины, работающий под псевдонимом Дан Хечо, давно прославился работами в жанре художественных женских портретов, а также гламурных и изысканных ню-снимков моделей.

"Я фотографирую чувства – чужие и свои", – цитирует автора специализированный портал "Камералабс". Кроме того, Дан Хечо имеет в своем активе множество премий и наград, взятых на международных конкурсах в категориях "академическое ню", "концептуальное фото", "интим", "художественное ню".

Напомним, ранее фотограф запечатлел обнаженных моделей в вычурных позах.