Формы и красота: В интернет "залили" серию фото с голыми моделями на лоне природы

Фотограф, по всему видно, увлечен исследованием гармонии женского тела и природы.
В Сети опубликовали новую подборку черно-белых эротических фото авторства известного нидерландского фотографа Рутгера тен Бруке.
Увлечение обнаженными и пышными женскими формами на лоне природы и эмоциональная связь между ними – центральная тема работ фотографа, сообщает специализированный портал Камералабс.
Как утверждают специалисты, Рутгер тен Бруке создает вневременные, гармоничные, композиционно совершенные изображения, а большинство его работ очень и очень характеризуется чувством свободы, красоты и чистоты.
Напомним, ранее в интернет залили серию психоделической японской эротики.