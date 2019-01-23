Формы и красота: В интернет "залили" серию фото с голыми моделями на лоне природы

В Сети опубликовали новую подборку черно-белых эротических фото авторства известного нидерландского фотографа Рутгера тен Бруке.

Увлечение обнаженными и пышными женскими формами на лоне природы и эмоциональная связь между ними – центральная тема работ фотографа, сообщает специализированный портал Камералабс.

Как утверждают специалисты, Рутгер тен Бруке создает вневременные, гармоничные, композиционно совершенные изображения, а большинство его работ очень и очень характеризуется чувством свободы, красоты и чистоты.

Напомним, ранее в интернет залили серию психоделической японской эротики.