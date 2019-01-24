Мужчина устроил публичную трансляцию "секс-фестиваля", устроенного его пасынком

Тот самый глумливый отчим / DropsNoPanties / Twitter

В США мужчина рассказал всем своим подписчикам в Twitter о "секс-фестивале", который устроил его пасынок на втором этаже дома

По его словам, на утро после ночи любви пытался незаметно от матери вывести девушку. Все попытки 18-летнего парня мужчина отчим фиксировал в Twitter.

Утром все-таки пасынку удалось прийти к успеху - он выбрал время, когда мать увлеклась книгой и выпустил свою юною любовницу из дома.

В комментариях к постам часть пользователей Twitter откровенно пожурила отчима за злость и глум, а часть - потешалась над незадачливым "секс-террористом".

Напомним, ранее в США 28-летнего педагога арестовали за "групповуху" со школьниками.