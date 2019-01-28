В Сеть "залили" подборку отборных снимков австралийской эротики: опубликованы фото 18+

В Сети опубликовали подборку ню- и эротических работ известного австралийского фотографа Майка Стейси.

Съемками уроженец Сидней занялся еще в конце 1980-х, когда увидел в фотографии возможность выразит красоту, которая его окружала – и в природе, и в людях, сообщает портал Камералабс.

Стейси подавляющее большинство своих работ снимает на пленку, активнейшим работая в жанрах ню-, будуарной и портретной фотографии. Кроме того, в последнее время в работах австралийца наблюдается некоторый крен в сторону фэшн-снимков.

Напомним, ранее фотограф показал эротические съемки моделей в изысканных позах.