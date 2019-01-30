"Изгибы поп и грудей": в Сети появилось подборка эротических снимков от украинского фотографа

Девушки, по всему видать, позируют и показывают все, чем природа наградила - с удовольствием.
В Сети появилась подборка изысканных эротических и ню-фото авторства украинки Ли Таттар.
Любопытно, что сперва девушка отлично зарекомендовала себя как модель в стиле ню, сообщает портал Камералабс. Но после того, как фотосессии с ее участием множество раз публиковали в отечественных и зарубежных изданиях, она решила перебраться по другую сторону объектива.
Ли Таттар снимает и в других направлениях, но по понятным причинам, гораздо больше известна своими работами в жанре ню.
Напомним, ранее в интернет залили фото с голыми моделями на лоне природы.