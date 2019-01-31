"Имя им - искушение": Фотограф запечатлел голых моделей в неожиданных местах

Фраза "Я не сплю с фотомоделями - это принципиально" при виде этих фото точно не может возникнуть в мозгу.
В Сети опубликовали серию фоторабот россиянина Александра Сергеева – специалиста по съемке полу- и вовсе обнаженных моделей.
Он специализируется на съемке портретной, ню и эротической фотографии, сообщает специализированный портал Камералабс.
31-летний Сергеев начинал свою карьеру в родном подмосковном поселке Вербилки, но уже давно занимается эротической фотосъемкой в Москве.
Напомним, ранее фотограф отщелкал голых девушек в гламурных обстоятельствах.