"Любиться нужно по-людски": Похотливые туристы угрожают сексом популярному тусовочному курорту

Секс-вечеринка на Ибице / sfera-pr

Пляжи легендарного тусовочного курорта – испанского острова Ибица − могут потерять свою привлекательность из-за толп отдыхающих, которые предпочитают заниматься сексом исключительно на пляжах.

По данным испанских СМИ, чаще всего для любовных утех туристы выбирают пляж Эс-Каваллет, расположенный в национальном парке "Сес-Салинес". Его даже "рекламируют" на сайтах нудистов как место, где лучше всего заниматься сексом.

"Свободный доступ к пляжу привел к разрушению структуры песчаных дюн. Непрерывные занятия сексом пагубно влияют на их сложную систему", — считает известный испанский биолог Джоан Карлес Палерм.

Он также отметил, что из-за секса на пляже постоянно погибают редкие растения, что, в свою очередь, приводит к образованию пустых пространств и сокращению дюн.

Напомним, ранее на острове Ибица пара прилюдно занялась сексом на рыбных сетях. Кроме итого, мужчина в самолете, летящем на этот курорт, взорвал секс-куклу