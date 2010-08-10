Начальник Генштаба проинспектирует склады боеприпасов на Черниговщине

Во вторник, 10 августа, начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Григорий Педченко проверит организацию и выполнение мероприятий взрывопожароопасности на объектах хранения вооружения и боеприпасов в Черниговской области. Как сообщили УНИАНу в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, на протяжении этой недели рабочая группа генералов и офицеров во главе с Педченко работает на базах, арсеналах и складах Вооруженных сил Украины. Главная цель работы главнокомандующего ВСУ на этих объектах заключается в изучении вопросов организации и выполнения мероприятий взрывопожароопасности на объектах хранения вооружения и боеприпасов. Сегодня рабочая группа начала работу на 6-м арсенале Командования сил поддержки ВСУ, дислоцируемого близ города Ичня Черниговской области. 11 августа члены рабочей группы будут работать на объектах хранения вооружения и боеприпасов ВСУ в Черкасской области.