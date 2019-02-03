Мокрые и голые: В Сеть залили подборку снятых в бассейне эротических фото

В Сети опубликовали ретроспективные работы классика итальянской эротической фотографии - Франко Фонтана.

Соответствующее сообщение опубликовал специализированный портал Камералабс. По его словам, расцвет эротического периода творчества Фонтана пришелся на 1980-х годах. Самые популярные работы он снял в серии "Бассейн".

Всего за свою многолетнюю карьеру Фонтана организовал и принимал участие в более чем четырех сотнях выставках в разных странах и опубликовал свои работы в семидесяти книгах, выпущенных итальянскими, французскими, немецкими, швейцарскими, испанскими, американскими и японскими издателями.

Напомним, ранее фотограф "отщелкал" голых девушек в гламурных обстоятельствах.