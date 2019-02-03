Соблазн в полутонах: В Сети показали обнаженных и соблазнительных моделей на фото

В интернете опубликовали новые фото Стефана Раппо - известного мастера эротической и ню-фотографии.

Он создает продуманные, выверенные и подчеркнуто бесстрастные снимки - лишенные, к тому же, лишних украшательств и сложных постановок, сообщает специализированный портал Камералабс.

Кроме того, Раппо старается сделать все кадры естественными и содержательными - как небольшие истории. Эксперты полагают, что самое разительное в его снимках – расслабленность, спокойствие и безмятежность.

Напомним, ранее в Сеть выложили серию классических фото с обнаженными моделями.

