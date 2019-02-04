"Чад кутежа во мгле ада": Фотограф показал безумные секс-вечеринки в ночном клубе

4 февраля 2019, 15:51

Очередное доказательно того, что ночные клубы практически всегда - гнездо разврата.

  • Чад кутежа во мгле ада Billy Monk Collection
  • Чад кутежа во мгле ада Billy Monk Collection
  • Чад кутежа во мгле ада Billy Monk Collection
  • Чад кутежа во мгле ада Billy Monk Collection
  • Чад кутежа во мгле ада Billy Monk Collection
  • Чад кутежа во мгле ада Billy Monk Collection

В Сети выложили серию снимков невероятно откровенных вечеринок, проходивших в ночных клубах крупного южноафриканского порта Кейптаун в 1970-х.

Фото сделал Уильям "Билли" Монк, работавший тогда в одном из ночных заведениях − Catacombs Club, сообщает портал birdinflight.com. По его словам, днем клуб работал под вывеской зоомагазина, а в темное время суток превращался в реальное "гнездо разврата".

В заведении "оттягивались" матросы-иностранцы, бандиты, чиновники, путаны, гомосексуалисты и лесбиянки. Порой захаживали и местные аристократы, которые вели себя предельно нагло – трогали девушек, пили коньяк "из горла" и манерно позировали Монку.

Напомним, ранее в Сети появилась подборка снимков обнаженных петербургских путан.

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фото алкоголь вечеринка секс ночной клуб
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