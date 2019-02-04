"Соблазны рвут на части": В Сеть залили эротические фото с игрой света и тени

В интернете опубликовали свежую подборку эротических работ авторства Жана-Филиппа Питера – известного французского мастера фотографии.

Он родился в 1968 году в сенегальском городе Дакаре. В 16 лет переехал из колонии в метрополии − во Францию. Быстро увлекся фотографией, сообщает специализированный портал Камералабс.

Читайте такжеСоблазн в полутонах: В Сети показали обнаженных и соблазнительных моделей на фотоПосле обучения Питер работал ассистентом у таких асов-фотографов как Мишель Комте, Жак Дюран и Янн Артюс-Бертран. Сильнее всего выходец из Сенегала прославился своими чувственными черно-белыми портретами, в которых перекличка света и тени вплетена в простую композицию с эротическим настроем.

Позднее Питер активно снимал рекламные кампании для продуктов Google Glass и Audemars Piguet, а также сотрудничал с популярными изданиями, среди которых Vanity Fair, W, Numero, Vogue UK и другие.

Напомним, ранее в Сеть залили подборку советских эротических фото.