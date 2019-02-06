День Оксаны 2019: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами

Главред узнал самое главное о церковном празднике 6 февраля.
6 февраля отмечается день памяти блаженной Ксении Петербургской. Эта святая, жившая в XVIII веке, прославилась своими пророчествами и бескорыстностью. Материальные блага ее не прельщали, зато духовной верой своей она далеко не единожды поражала знавших ее людей.
Также в этот день отмечаются именины Ксении и День ангела Оксаны, ведь имя Оксана по церковному и есть Ксения.
Ксения Петербургская прославилась своим подвигом юродства, который считается одним из самых сложных, так как такие люди часто подвергаются презрению и насмешкам. Скитаясь по миру, отбивая по ночам поклоны в поле, блаженная Ксения после своего вдовства провела так около 45 лет. Похоронили ее на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, где находится сейчас часовня ее имени.
Люди утверждают, что по молитвам Ксении Блаженной свершилось много чудес.
Ксения Петербургская: в чем помогает
Ей молятся по самым разным вопросам. Считается, что святая Ксения помогает:
- найти любовь и с удачным замужеством;
- помогает достичь успеха в правом деле и придает силы;
- в укреплении веры, а также учит смирению;
- дает благословение в трудностях.
Также ей молятся о беременности, а родители – о помощи в воспитании ребенка.
Ксения Петербургская: молитвы
Акафист Ксении Петербургской
Молитва о замужестве
Читайте такжеДень Нины 2019: все что нужно знать – от примет до поздравлений с именинамиО, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастье мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душою и всем сердцем моим и чтобы исполняла во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, душою моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе одному, ибо Ты Создатель и Бог мой. Сохрани меня от гордости и самолюбия: разум, скромность и целомудрие пусть украшают меня. Праздность противна Тебе и порождает пороки, подай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. Поелику же закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи меня, Отче Святый, к сему освященному Тобою званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам сказал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множиться и населять землю. Услышь смиренную молитву мою из глубины девичьяго сердца Тебе воссылаемую; дай мне супруга честнаго и благочестиваго, чтобы мы в любви с ним и согласии прославляли Тебя, Милосерднаго Бога: Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Ксения Петербургская: молитва о ребенке
Читайте такжеДень Натальи 2019: как поздравить Наташу с именинами на словах в красивых открыткахО, святая всеблаженная мати Ксение! Πод кровом Βсевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Бοгоматерью, гοлод и жажду, хοлод и зной, пοношения и гонения претерпевшая, дар прοзорливости и чудοтворения от Бога пοлучила еси и святыми и пοд сенью Βсемогущего пοкоишися. Ηыне святая Церковь, яко благοуханный цвет, прοславляет тя. Πредстояще на месте твоего пοгребения, пред образом твοим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: примии прошения наша и принеси яко Πрестолу Μилосерднаго Οтца Ηебесного, яко дерзновение к Ηему имущая, испроси притекающим к тебе вечнοе спасение, на благая дела и начинания щедрое благοсловение, от всяких бед и скοрбей избавление. Предстани святыми твοими молитвами пред Βсемилостивым Спасителем нашим о нас, недοстойных и грешных. Πомози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом Святого Крещения οзарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, οтроки и οтроковицы в вере, честности, богобоязненности вοспитати и успехи в учении им дарοвати; бοлящия и недугующия исцели, семейным любοвь и согласие ниспοсли, монашествующих подвигом добрым пοдвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святагο утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сοхрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Χристовых Таин умοли. Τы наша надежда и упοвание, скорое услышание и избавление, тебе благοдарение вοссылаем и с тобою славим Οтца и Сына и Святагο Духа ныне и приснο и во веки веков. Αминь.
Именины Ксении и Оксаны
Именины Оксаны и Ксении по церковному календарю отмечаются:
- 31 января – мученица Ксения;
- 6 февраля – Блаженная Ксения Петербургская, мученица Ксения Миласская;
- 20 марта – Преподобномученица Ксения Петрухина;
- 6 июня – Блаженная Ксения Петербургская;
- 26 августа – Преподобная Ксения (царица Ирина);
- 15 сентября – преподобномученица Ксения Черлина-Браиловская.
О значении имени Ксения и ее характере Главред уже писал ранее.
Поздравление с днем Оксаны
Оксана, именины наступили,
Что этот день сегодня принесет?
Хочу, чтоб люди те тебя любили,
Которые избавят от забот.
Пусть близкие друг другу помогают,
Пускай твои сбываются мечты,
Тебе я только лучшего желаю,
Чтобы была счастливой самой ты!
***
Поздравляю тебя с днем Оксаны и желаю, чтобы никогда грусть не касалась твоего сердца. Пусть то, чего ты хочешь сильнее всего, обязательно сбудется в кратчайшие сроки. Пусть каждый день будет наполнен счастьем. С праздником! И желаю того, чего ты сама себе желаешь, и так, как ты это видишь в своем воображении.
***
4 смс - 251 символ:
Оксана, поздравляем тебя с праздником! Желаем всегда прекрасного настроения, радушных людей, новых знакомств, теплоты близких и личного счастья. Будь каждый день лучше, чем вчера. Радуйся и наслаждайся миру, улыбайся и просто живи в свое удовольствие!
Православное поздравление с именинами Ксении
С именинами поздравить
Тебя, Ксения, хочу,
Бережет пускай святая, —
Я на ушко прошепчу.
Праздник Ксении сегодня,
Помогает пусть она,
Подтолкнет к желанной цели.
С нею ты защищена.
***
Мы в этот день благословенный
Отцу молитвы вознесем,
Чтоб каждый, кто приходит в Богу,
Был обязательно спасен.
Желаем, будьте же смиренны
Всегда, на долгие годы.
И Господа благословенье
Вас не оставит никогда.
***
Моя Ксюша дорогая,
Я в день ангела тебя
Поздравляю и желаю
Только света и тепла.
Чтоб шептал тебе на ушко
Твой прекрасный ангелок
Все ответы на вопросы,
Чтобы не был слишком строг.
Чтоб была счастливой, милой
И здоровою всегда.
Не оставит ангел точно,
Ксения, в беде тебя.
Поздравление с Днем Ксении Петербургской
С Днем блаженной Ксении!
Вам желаю радости,
Чтоб вы в счастье верили
И в любовь до старости!
Пусть любовь к Всевышнему
Исцелит уныние,
Помогайте ближнему,
Станете счастливее!
***
В день Петербургской Ксении
Желаю счастья личного,
Настроя лишь весеннего,
Везенья безграничного.
Чтоб Ксения от мыслей злых
Тебя оберегала,
И в начинаниях любых
Тебе опорой стала!
***
В День блаженной Ксении Петербургской пожелать от всей души хочу добрых позывов сердца, щедрости души, праведных деяний, добрых дел, небесной благодати, истинных ценностей жизни, Божьей помощи, искренних молитв и крепкой веры.
***
Подарит Ксения Святая
Тебе пусть мир, в душе уют!
Мечта пусть сбудется любая,
Во всем пускай успехи ждут!
Желаю благ земных, здоровья,
Чтоб жизнь была лишь хороша!
Пусть самой искренней любовью
Будет наполнена душа!
Привітання з Оксаною
З днем Оксани вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало.
Щоб хліб завжди був на столі,
Й стрічались добрі люди на путі.
Хай Матінка Божа тебе оберігає,
І завжди з тобою в дорогу ступає.
***
С іменинами, Оксаночко, вітаю!
Здійснення всіх мрій твоїх бажаю!
Хай любов наповнить серце, і тоді
Станеш ти щаслива назавжди!
***
Сьогодні пташки щебетали,
Й мені про те розказали,
Щоб ми усі святкували,
Іменини Оксани.
Хай зоря щастя завжди сяє,
У день, вночі і не згасає.
Хай доля радісна буде,
Добро і втіху лиш несе.
***
Хай Ангел твій на іменини
Здійснить Оксани всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров’я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов’ю!
***
Оксано, рідна, я тобі бажаю: хай Ангел твій тебе оберігає!
***
Оксаночко люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Кохай і будь коханою,
Оксаною, жаданою,
Омріяною казкою,
Зорею у імлі.
Іди назустріч радості,
Світи усюди сонечком,
Даруй любов коханому,
Неси весну землі!