"На вершине секса": украинки, добившиеся успеха в порнобизнесе

Абелла Дэнджер / star.korupciya.com

Уроженки Украины достигли успеха в западном порнобизнесе и давно входят в число наиболее популярных актрис XXX-фильмов.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші" на телеканале 1+1. Первой большого успеха добилась Иванна Шугар. Сейчас на ее счету сотни порнофильмов и три номинации на порноверсию "Оскара" в номинации "Лучшая иностранная исполнительница".

Другой успеха добилась спортивная брюнетка Абелла Дэнджер. Правда, ее родители еще маленькой увезли США. Сейчас она получает большие гонорары − 10 тысяч долларов за съемку.

Напомним, ранее порнозвезда из Мариуполя заявила о том, что ее изнасиловали на съемках BDSM-фильма.