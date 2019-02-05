"Лес, нимфы и эротика": В Сеть "залили" снимки обнаженных красоток на лоне природы

Что может быть лучше красивых лесных пейзажей - только обнаженные девушки на их фоне.
В Сети опубликовали полную версию серии фоторабот "Нимфы" − авторства известной литовской мастерицы ню-съемки Неринги Рекашюте.
Вся серия состоит из снимков обнаженных моделей-красоток, сделанных на лоне природе, сообщает специализированный портал Камералабс.
К слову, Неринга Рекашюте начинала карьеру в фотографии, будучи специалистом по политологии, поэтому ее работы иногда вдохновлены теориями феминизма.
Напомним, ранее в Сети опубликовали подборку стильных черно-белых эротических фото.