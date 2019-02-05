"Порношик и BDSM": в интернет выложили эротические снимки фотографа Vogue и Playboy

В Сети опубликовали новую подборку работ известного фотографа Хельмута Ньютона – мастера "порношика".

Его провокационные и "заряженные" сексом снимки регулярно публиковались в Vogue, Playboy и других легендарных глянцевых изданиях, сообщает портал "Камералабс".

Хельмут Ньютон за годы и годы работы сумел выработать особый стиль – с обильным вкраплением эротических сцена с элементами BDSM, доминирования и вуайеризма.

Напомним, ранее в Сети опубликовали подборку соблазны монохромной эротики.