"Показать и подарить": лучшие секс-подарки на День святого Валентина

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День святого Валентина, празднуемый каждый год 14 февраля, праздник не только всех влюбленных, но и –с большей долей уверенности можно сказать− праздник всех любящих секс людей.

Портал УНИАН опубликовал топ-5 лучших секс-презентов, которые можно преподнести своим вторым половинкам.

Лубрикант. То бишь в просторечии − универсальное средство, которое подойдет для интима – и с игрушками, и без оных. Специалисты, правда, советуют приобретать лубриканты на водной основе.

Виды лубрикантов / Википедия

Аромасвеча. В подарочных упаковках такие товары активно выпускаются ко Дню святого Валентина. Лучше всего брать специальные свечи, которые в растопленном виде можно лить на тело, поскольку они превращаются в массажное масло.

Аромасвечи / 7Дней

Нижнее белье. Эти вещи можно дарить легко и хорошо – поскольку на рынке реально тысячи наименований таких подарков – от боксерских трусов с сердечками мужчине до стрингов с рюшами женщинами.

Стринги с рюшами / Шафа

Сексометр. Новомодный и инновационный прибор – правда, только для мужчин. Сексометр представляет из себя кольцо, надеваемое на пенис. Гаджет не только способен продлить секс, но и посчитать все до единой фрикции и потраченные калории.

Сексометр / Пикабу

Клиторальный вибратор. Специально для мужчин, которые поступают по принципу: "Лучше выпить пива литр/ Чем ласкать соленый клитор". Агрегат особо изготавливали для того, чтобы дамы получали максимально приятные ощущения в своей горошине.

Клиторальный вибратор / SkyLots

Напомним, ранее легендарная компания Playboy создала коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина.