Изящество и голые тела: в Сеть выложили подборку красивейших эротических фото

Девушки явно с удовольствием, красиво и с неприкрытой лукавинкой, позировали фотографу.
В Сети появилась подборка свежих женских портретов, гламурных будуарных и нежных ню- снимков девушек – авторства фотографа украинского происхождения Дана Хечо.
Его характерная черта в индивидуальном видении цветового, светового и художественного исполнения, сообщает специализированный портал Камералабс.
"Я фотографирую чувства – чужие и свои", – говорит о своем творчестве Хечо. Он также много и успешно в категориях "академическое ню", "концептуальное фото", "интим", "художественное ню".
Напомним, ранее в Сети показали обнаженных и соблазнительных моделей в полутонах.