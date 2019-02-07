Полуночная обнаженка: фотограф показал голых красавиц в вычурных позах

В Сети опубликовали подборку работ российского фотографа Федор Шмидта – восходящей звезды в жанре ню-съемок.

Уже сейчас на его страницу в социальной сети Instagram подписались более четырехсот тысяч человек, сообщает портал Камералабс.

Кроме того, по словам сотрудников индустрии, прекрасные девушки, желающие позировать в фотосетах Шмидта, едва не выстраиваются в очереди.

Напомним, ранее фотограф отщелкал голых девушек в гламурных обстоятельствах.