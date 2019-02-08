"Засветить все, что скрыто": в интернет выложили подборку красоток, выставивших голые прелести

Очевидно, что девушки горды своей красотой и потому демонстрируют ее при каждом удобном случае.
В интернете выложили новую серию работ известного мастера эротической фотографии Ларсена Сотелло.
Он долго время живет в Лос-Анджелесе и занимается модной и ню-съемкой уже семь лет, сообщает портал Камералабс. До этого Сотелло работал графическим дизайнером, но однажды попал под сокращение. Как признается сам фотограф, это стало одним из лучших событий в его жизни.
С тех пор Сотелло полностью погрузился в свою фотографию и на данный момент успел посотрудничать с такими известными модными брендами как Jeffrey Campbell и Paco Rabanne.
Напомним, ранее в сеть "залили" снимки красавиц-итальянок, нагло показавших попы и груди.